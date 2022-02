VBA: Créer un objet Date

Trouver le premier jour du trimestre d'une date donnée

Code vba : Sélectionner tout DateSerial ( Year ( MyDate ) , ( Int ( ( Month ( MyDate ) - 1 ) / 3 ) + 1 ) * 3 - 2 , 1 )

Fonction procédurale

Function getFirstDayOfQuarter ( MyDate As Date ) As Date getFirstDayOfQuarter = DateSerial ( Year ( MyDate ) , ( Int ( ( Month ( MyDate ) - 1 ) / 3 ) + 1 ) * 3 - 2 , 1 ) End Function Function getLastDayOfQuarter ( MyDate As Date ) As Date getLastDayOfQuarter = DateSerial ( Year ( MyDate ) , ( Int ( ( Month ( MyDate ) - 1 ) / 3 ) + 1 ) * 3 + 1 , 0 ) End Function

Function getFirstDayOfWeek(MyDate As Date) As Date getFirstDayOfWeek = MyDate - (WeekDay(MyDate, vbMonday) - 1) End Function

Code vba : Sélectionner tout ? datemanager.getfirstdayofweek ( datemanager.getFirstDayOfQuarter ( date ) )

Création d'un objet Date

Option Explicit Dim mDate As Date Function init ( ByVal Value As Date ) As oDate mDate = Value Set init = Me End Function Private Sub Class_Initialize ( ) mDate = Date End Sub

Property Get ToDate ( ) As Date ToDate = mDate End Property

Property Get FirstDayOfQuarter ( ) As oDate Set FirstDayOfQuarter = New oDate FirstDayOfQuarter.init DateSerial ( Year ( mDate ) , ( Int ( ( Month ( mDate ) - 1 ) / 3 ) + 1 ) * 3 - 2 , 1 ) End Property Property Get LastDayOfQuarter ( ) As oDate Set LastDayOfQuarter = New oDate LastDayOfQuarter.init DateSerial ( Year ( mDate ) , ( Int ( ( Month ( mDate ) - 1 ) / 3 ) + 1 ) * 3 + 1 , 0 ) End Property Property Get FirstDayOfWeek ( Optional FirstWeekDay As VbDayOfWeek = vbMonday ) As oDate Set FirstDayOfWeek = New oDate FirstDayOfWeek.init mDate - ( WeekDay ( mDate, FirstWeekDay ) - 1 ) End Property

Création de propriétés selon vos besoins

une propriété qui renvoie la date selon un format passé en argument;

une propriété qui renvoie la date transformée en valeur numérique de type long;

une propriété qui renvoie un objet oDate pour le dernier jour de la semaine de la date.



Property Get Day ( ) As Long Day = Day ( mDate ) End Property

Property Get Day ( ) As Long Day = VBA.Day ( mDate ) End Property Property Get Month ( ) As Long Month = VBA.Month ( mDate ) End Property Property Get Year ( ) As Long Year = VBA.Year ( mDate ) End Property

Conclusions

Salut- Pierre?- Mmmmh?- Je dois trouver la date du premier jour du trimestre de la date d'entrée d'un employé...- Arf... Tiens, voilà un calendrier...- Pierre, j'ai 700 employés à vérifier, là...- ...- Et? T'as pas de solution?- Si... On va systématiser notre approche des dates- Ah, et comment on fait pour "systématiser notre approche des dates"?- Ben, on crée un objet Date, puisque ça n'existe pas en VBA.En préambule, je précise qu'Excel permet de simplifier l'approche avec les fonctions de dates utilisables en VBA via, mais j'ai choisi de faire du VBA pur pour pouvoir utiliser l'outil dans d'autres applications qu'Excel.Avec une variable, on peut trouver la date du premier jour du trimestre avec le calcul suivant:C'est chouette, mais il faut se mettre ce truc dans un OneNote, un NotePad++, un bloc-notes quelconque pour le réutiliser... Pas certain que ce soit très efficace, surtout si vous ne rangez pas bien vos notes. De plus, il faudra aussi aller chercher le bout de code, le snippet comme on dit, pour la fin du trimestre, le début de la semaine, la fin de l'année, etc, etc...On pourrait bien entendu se créer une fonction procédurale qui reçoit une date en argument et qui renvoie la date voulue en retour. En voilà deux, celle qui donne le début du trimestre et celle qui donne la fin:Et hop, on arrête de réinventer la roue. Il suffit de mettre ces fonctions dans le module Tools , voire de créer un moduleet le tour est joué...Si on veut la date du 1er jour de la semaine du premier jour du trimestre, on se crée une fonction GetFirstDayOfWeek et on lui passe le résultat de la fonction GetFirstDayOfQuarter...Ça devient lourd comme écriture, mais c'est faisable.Plutôt que de traiter les dates en procédural, on peut les traiter en objet. VBA n'offre pas d'objet date, mais rien n'empêche de nous en créer un. C'est en fait très simple. Si vous n'êtes pas familier de la création d'une classe personnalisée, lisez mon tuto sur le sujet . On crée une classe, et l'on pourra alors créer un objet sur base de cette classe, on lui passe une date puis on peut utiliser des méthodes ou des propriétés liées à cet objet.On crée un nouveau module de classe et on lui donne un nom... Par exempleOn va avoir besoin d'une variable privée pour stocker la date qui sera gérée par l'objet. On aura également besoin d'une procédure qui passe la date à l'objet. Tant qu'à faire, on initialisera l'objet avec la date du jour. Ca ne mange pas de pain et ça peut être pratique.A la création de l'objet, on passe parqui attribue la date du jour à la variable privée mDate. La fonctionpermet de modifier la date en passant la date de son choix. On remarquera au passage que cette fonction renvoie un objet de type, ce qui permettra d'en exploiter directement les propriétés et méthodes.Telle quelle, la classe ne sert pas à grand-chose. On va créer une propriété qui renvoie la date passée en argument lors de l'initialisation.Maintenant, on peut utiliser notre classe. Comme on le voit, l'objet initialisé l'est avec la date du jour. On peut bien sûr initialiser l'objet avec une autre dateJusqu'ici, la classe n'apporte rien d'intéressant par rapport à une simple variable de date. Mais si maintenant on ajoute nos deux propriétés permettant d'obtenir les premier et dernier jour du trimestre ainsi que la fonction vue plus haut pour obtenir le premier jour de la semaine de la date, en les réécrivant comme propriétés de notre classe oDate, ça commence à devenir intéressant, surtout si. On peut alors chainer les propriétés... Au passage, on enrichit la propriétéd'un argument optionnel pour pouvoir démarrer la semaine un autre jour que le lundi...Vous commencez à voir l'intérêt de travailler avec un objetqui, pour certaines propriétés, renvoie un objete? Ca devient amusant, non?Continuons un peu. On va ajouter:On peut, là aussi, chainer les propriétés:Lorsque j'ai créé cette classe, j'ai trouvé intéressant d'y ajouter deux propriétés pour aller à la veille ou au lendemain, et qui renvoyaient évidemment un oDate. Ca permet de trouver par exemple la date du dernier jour du trimestre qui précède une date ou la date du premier jour du trimestre qui suit une date:Par la suite, je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir décaler la date de x jours, mois, années...Bien sûr, j'ai voulu doté ma classe des propriétés Day, Month et Year... Mais je me suis heurté à un problème. En créant la propriété Day, j'ai eu un souci...Forcément, le VBA cherche la fonction Day "au plus près" du code qui l'utilise, et il la trouve, dans ce cas-ci, alors que moi, à l'intérieur de la propriété, je voudrais utiliser la fonctiondu VBA. Deux solutions s'offrent à nous: Modifier le nom de la propriété ou définir le parent de la fonctionutilisée à l'intérieur de la propriété. La fonctionest issue de la bibliothèque VBA, on va donc la préfixer pour lever l'ambiguïté:On aura le même problème avec les propriétésh et, et il faudra également modifier la propriétéqui utilise, elle aussi, ainsi que toutes les propriétés déjà construites qui utilisent les fonctionset...Vous pouvez ainsi développer à l'envi des propriétés pour votre objetet enrichir la classe au fur et à mesure de vos besoins:Il vous suffit d'importer ce module cls dans vos projets comme vous le faites pour vos modules Tools, xlTools et autres, et vous cessez ainsi de réinventer la roue à chaque développement.Comme vous le voyez, créer une classe personnalisée peut faciliter et systématiser votre écriture du code. A vous d'enrichir petit à petit la classe dont vous trouverez le fichier ci-dessous, ou de créer vos classes pour gérer des durées, etc...Alors, ça vous donne des idées pour créer vos propres classes personnalisées?