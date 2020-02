Visual Basic for Applications (VBA) :… C’est de façon brossée l’avis du fondateur de la plateforme TheSpreadSheetGuru. Dans sa publication parue à mi-parcours de l’année précédente, Chris Newman signe : « Je suis avant tout un professionnel de la finance. »Visual Basic for Applications en abrégé VBA est une implémentation de Microsoft Visual Basic intégrée dans toutes les applications de la suite Office, mais le langage dont la première version est parue en 1993. C’est ce, qu’à la suite d’autres intervenants au profil similaire, met en exergue le billet du fondateur de la plateforme TheSpreadSheetGuru :pour mettre sur pied des applications susceptibles de rendre satisfaction aux plus grandes boîtes du monde de la finance. « VBA est aisé à étudier, dispose d’énormes ressources en ligne,», souligne Newman.L’exemple de la mise sur pied d’une application de discussion de groupe avec Excel et VBA illustre le dernier axe (la possibilité d’accomplir à peu près tout). Seulement, l’atteinte de certaines cimes serait conditionnée par la capacité à déployer des connaissances plus pointues en informatique comme. Dans ce dernier cas, il faudrait alors être un professionnel de la filière informatique qui travaille pour une entreprise qui a besoin d’une application aux fonctionnalités complexes tout en étant basée sur une feuille de calcul Excel. Il vient donc que VBA représente en principe un centre d’intérêt pour les développeurs en quête d’opportunités dans le monde de la finance, ce,Et les derniers développements ne sont pas pour aider le VBA. En effet, Durant l’édition 2018 de la Build, sa conférence dédiée aux développeurs, Microsoft a fait une série d’annonces. Parmi elles : le lancement de nouvelles fonctionnalités sur Excel qui devraient permettre au tableur de gagner un peu plus en puissance. En substance, les développeurs et les spécialistes des données peuvent depuis lors exécuter de façon locale des fonctions personnalisées en JavaScript ou avec les services Microsoft Azure Machine Learning pour créer leurs propres ajouts au catalogue de formules d'Excel.Dans sa récente publication, le fondateur de la plateforme TheSpreadSheetGuru reconnaît qu’il y a bel et bien montée en puissance du langage JavaScript en tant que moyen d’automatisation de tâches sous Excel et, sans détour, signe : « JavaScript est le remplaçant de VBA. »« Alors pourquoi Microsoft a-t-il choisi JavaScript plutôt que VBA ou tout autre langage ? Pourquoi n'ont-ils pas simplement essayé d'améliorer le VBA ? Tout d'abord, JavaScript peut fonctionner sur pratiquement n'importe quel appareil qui exécute une application Office. Actuellement, il n'y a aucun moyen de faire fonctionner VBA sur Excel mobile ou Excel Online. Et si vous avez déjà essayé de créer un code VBA compatible avec PC et Mac, vous savez à quel point c'est difficile. Avec JavaScript, vous pouvez théoriquement écrire un seul script qui fonctionnerait sur n'importe quel appareil, ce qui est un objectif pour toutes les applications Office. Une autre raison est que JavaScript est extrêmement rapide pour extraire des données de sources extérieures.» , souligne-t-il.Après, Newman reste d’avis que voir JavaScript s’imposer dans la filière n’est pas pour demain : il faudra vaincre la résistance aux changements des utilisateurs du VBA (développeurs ou non) et attendre que la génération d’apprenants qui n’a pas été en contact avec VBA arrive aux affaires.Source : TheSpreadSheetGuru Vaut-il encore la peine de mettre VBA dans son lot de langages à étudier de nos jours ? Ou pourquoi VBA reste-t-il un bon parti de nos jours ?Avez-vous déjà réalisé de grandes applications ou effectué des tâches complexes avec VBA ? Partagez votre expérienceComment comparez-vous l’automatisation de tâches sous Excel avec VBA et JavaScript ?VBA a-t-il quelque chose à craindre de JavaScript dans cette filière ?